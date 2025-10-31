Ростовская область попала в зону высокого риска водного стресса

Ростовская область вместе со Ставропольским и Краснодарским краями оказались в зоне максимального риска по водному стрессу согласно рейтингу регионов России по адаптации к климатическим изменениям. Исследование представил декан факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ Николай Куричев в пресс-центре ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доклад анализирует шесть основных климатических угроз: разрушение вечной мерзлоты, лесные пожары, засухи, аномальную жару, экстремальные осадки и водный стресс. Рейтинг показывает, какие риски наиболее значимы для каждого региона. Исследование выявило, что для южных и центральных территорий главными угрозами стали аномальная жара и водный стресс.

Повышенные показатели водного стресса характерны для юга и европейской части России, Урала и черноземных областей. Ставропольский, Краснодарский края и Ростовская область лидируют одновременно по опасности, подверженности и уязвимости — уникальная ситуация для рейтинга.

Константин Соловьев