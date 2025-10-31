В Ростове-на-Дону протестируют новый реагент против гололеда

На центральных улицах Ростова-на-Дону этой зимой начнут тестировать бишофит для борьбы с гололедом. Новый реагент может стать альтернативой обычному песку, который оставляет грязь, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Если бишофит хорошо зарекомендует себя в ходе испытаний, власти рассмотрят вопрос о его повсеместном использовании. При этом от песка полностью отказываться не планируют — им по-прежнему будут обрабатывать тротуары при гололеде.

Сейчас подрядные организации и управляющие компании формируют необходимые запасы противогололедных материалов и готовят снегоуборочную технику. До 1 ноября администрации районов должны определить площадки для складирования снега. Ресурсоснабжающие организации подготовили 113 аварийных бригад для оперативного устранения возможных коммунальных аварий в зимний период.

Константин Соловьев