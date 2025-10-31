В парках Ростова-на-Дону могут появиться собственные теплицы для цветов

В Ростове-на-Дону могут создать единую систему благоустройства городских парков. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

В столице региона разбиты 15 парков культуры и отдыха, а также множество скверов, рощ и городских лесов. С 2022 года в городе функционирует Дирекция парков Ростова-на-Дону, которая управляет пятью парками. Однако, по словам господина Скрябина, в городе нет единой концепции или подхода к их уходу. В связи с этим власти планируют начать работу по системному подходу благоустройства парковых зон, включая цветочное оформление.

Ростовский глава отметил, что в этом году город столкнулся с зависимостью от сроков поставок цветов, из-за чего меняются временные рамки озеленения. В то же время в парке имени Николая Островского установили несколько теплиц, которые самостоятельно обеспечивают территорию цветами независимо от погодных условий. Теперь от департамента культуры администрации будут ждать предложения по оборудованию теплицами других парков города.

Комплексный подход планируют применить и к высадке деревьев. Власти донской столицы подписали соглашение о сотрудничестве с ботаническим садом Южного федерального университета.

Константин Соловьев