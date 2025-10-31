На Дону завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере строительства

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали руководитель строительной фирмы и два ее сотрудника. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что предприниматель совместно со своими работниками организовали мошенническую схему. Они заключали с потерпевшими договоры на возведение домов на их собственных участках, получали деньги, однако никаких обязательств не выполняли.

Таким образом фигуранты похитили деньги у 41 жертвы. Ущерб превысил 105 млн руб.

Мария Хоперская