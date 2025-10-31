Главные новости за 31 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов
События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
В Белгородской области утвердили сразу двух глав муниципалитетов. Совет депутатов Шебекинского округа переизбрал на пост главы Андрея Гриднева, а Ракитянским районом — теперь без приставки и.о. — будет руководить Виктория Мовчан.
Воронеж, драмтеатр имени Кольцова
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Федеральное правительство приняло решение, о котором говорят уже пять лет: воронежская особая экономическая зона «Центр» будет расширена. Это значит, что появится место для сталелитейного завода, зерноперерабатывающего комбината и предприятия по покраске алюминиевого профиля.
В Курске на семь и девять лет осудили двух молодых уроженцев Бурятии и Курганской области, которые в прошлом году приехали в регион, чтобы взорвать военного и газораспределительную станцию.
В Орле до позднего вечера восстанавливали магистральный трубопровод ТЭЦ, поврежденный во время ночной атаки беспилотников. В трех районах города ограничили подачу тепла и горячей воды.
Сегодня же горсовет переизбрал на пост мэра Юрия Парахина, а областная дума приняла в первом чтении бюджет региона с дефицитом в 800 млн руб.
В Тамбовской области в кресло министра соцзащиты из кресла зама пересела Марина Макова.
А ФСБ рассказала о деле местного дорожника Романа Зудина. Его подозревают в хищении 200 млн бюджетных рублей, на которые он завысил стоимость выполненных работ.