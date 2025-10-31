Бюджет Орловской области на 2026 год приняли в первом чтении с дефицитом 800 млн

Дефицит бюджета Орловской области на 2026 год прогнозируется в размере 800 млн руб. при доходах 58,2 млрд руб. и расходах 59 млрд руб. Облсовет депутатов принял в первом чтении закон о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на сегодняшнем заседании. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.

Там же отметили, что ко второму чтению проекта в ноябре параметры облбюджета могут быть скорректированы в связи с поправками от депутатов.

Доходы облбюджета от налогов и неналоговых источников в 2026 году прогнозируются в размере 40,8 млрд руб., что на 1,9 млрд руб., или на 4,8% больше, чем в этом году. Рост отмечен практически по всем налоговым статьям, кроме налога на прибыль. Безвозмездные поступления предварительно оценены в 17,4 млрд руб.

63% предусматриваемых расходов — 37,6 млрд руб. — направят на социально-культурную сферу. В основном средства выделят на соцподдержку населения и образование — 15,7 млрд руб. и 14,2 млрд руб. соответственно. Финансирование здравоохранения планируется в объеме 5,2 млрд руб., культуры — 1,5 млрд руб., физической культуры и спорта — 1,1 млрд руб.

Отдельной статьей расходов станет оказание мер соцподдержки семей с детьми — на эти цели направят 808,4 млн руб. На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделят 606 млн руб., на расселение непригодного для проживания жилищного фонда — 200,6 млн руб.

До 2 млрд руб. увеличились расходы на исполнение социальных обязательств. Из них 555 млн руб. составят целевые выплаты участникам СВО и их семьям. На льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан выделят 2,2 млрд руб., более 250 млн руб. из которых направят на лечение орфанных заболеваний.

Финансирование аграрного сектора составит 1,6 млрд руб. Объем расходов дорожного фонда региона достигнет 9 млрд руб.

Совокупная поддержка 27 государственных программ Орловской области запланирована на сумму 55,5 млрд руб. На реализацию десяти нацпроектов региональные власти выделят 7,9 млрд руб. Для поддержки местных бюджетов муниципальным образованиям будут направлены межбюджетные трансферты на общую сумму 20,1 млрд руб.

Бюджет Орловской области на 2025 год изначально был принят с дефицитом около 900 млн руб.

Кабира Гасанова