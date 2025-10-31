Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Андрей Гриднев переизбран главой Шебекинского округа Белгородской области

Совет депутатов Шебекинского округа Белгородской области переизбрал Андрея Гриднева главой муниципалитета. Срок его полномочий составит пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления.

Фото: администрация Шебекинского округа Белгородской области

Господин Гриднев официально возглавил Шебекинский округ в феврале. В декабре 2024-го его назначили исполняющим обязанности руководителя муниципалитета. До этого Гриднев покинул пост главы Новооскольского округа, который занимал с 2015 года.

Андрей Гриднев родился 1 мая 1977 года. Он имеет высшее образование в сфере сельского хозяйства, является кандидатом технических наук. Работал в региональном департаменте агропромышленного комплекса (ныне — министерство сельского хозяйства и продовольствия), также руководил комитетом по развитию агропромышленного комплекса Белгородского района.

