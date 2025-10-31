Вынесен приговор по делу о подготовке к подрыву военного в Курской области

2-й Западный окружной военный суд признал 20-летнего жителя Бурятии и 26-летнего жителя Курганской области виновными в подготовке к теракту группой лиц в Курской области (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Их приговорили к семи и девяти годам лишения свободы соответственно. Первые три года срока оба проведут в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Курской области.

Как установил суд, в октябре 2023 года фигуранты связались в интернете с «радикально настроенным лицом», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В июне 2024 года по заданию куратора осужденные приехали в Курскую область для атаки на газораспределительную станцию и подрыва российского военнослужащего. В момент изъятия взрывных устройств из тайника их задержали правоохранители.

В марте 2025 года произошел подрыв газораспределительной станции «Суджа» в Курской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). «Осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США»,— сообщили тогда в Минобороны.

Алина Морозова