Главой Ракитянского района Белгородской области стала Виктория Мовчан

Виктория Мовчан возглавила администрацию Ракитянского района Белгородской области. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты. Об этом сообщили в местной администрации.

Фото: администрация Ракитянского района Белгородской области

Виктория Мовчан в 1989 году окончила Белгородский государственный педагогический институт имени Ольминского (ныне — БелГУ) по специальности «Биология и химия». На муниципальную службу поступила в 2000 году, прошла в администрации Краснояружского района путь от начальника отдела до первого замглавы.

С конца сентября 2025 года Виктория Мовчан руководила районом в статусе и. о. В середине сентября стало известно о досрочной отставке прежнего главы Анатолия Климова.

Егор Одегов