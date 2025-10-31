Министерство соцзащиты Тамбовской области возглавила Марина Макова

Глава Тамбовской области Евгений Первышов назначил Марину Макову министром социальной защиты и семейной политики. Информация об этом появилась на портале регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области, пресс-служба Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области, пресс-служба

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписано 31 октября, к исполнению обязанностей госпожа Макова приступит 1 ноября.

Марина Макова окончила Тамбовский государственный университет имени Державина по специальности «Юриспруденция». В органах власти она работает 23 года, из них десять — в региональном министерстве соцзащиты. За это время госпожа Макова прошла путь от специалиста до заместителя министра — начальника управления государственной политики в сфере социальной поддержки граждан и правового сопровождения министерства.

С 25 апреля 2025 года Марина Макова была и.о. министра соцзащиты региона. Ранее эту должность занимал Михаил Мальцев.

Егор Одегов