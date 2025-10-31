ТЭЦ в Орле пострадала из-за падения обломков БПЛА

В результате падения обломков БПЛА были повреждены линия электропередач и магистральный трубопровод ТЭЦ в Орле. Ночью специалисты «Орелэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») восстановили электроснабжение, работы на трубопроводе могут быть завершены к 1 ноября. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что ремонтные работы на трубопроводе ведут специалисты местного филиала АО «РИР энерго» (бывшая «Квадра»). Им потребуется ограничить подачу тепла и горячей воды в Советском, Железнодорожном и Северном районах Орла.

«Сегодня днем будут временные перебои с подачей тепла, но я думаю, что уже к ночи все придет в норму. Я нахожусь в Москве, командировку прекращаю и возвращаюсь в Орел для того, чтобы обеспечить завершение всех работ»,— заключил глава региона.

В результате ночной атаки БПЛА в Орловской области никто не пострадал. По данным Минобороны, над регионом сбили девять дронов. Всего над Россией с 23:00 30 октября до 8:00 31 октября уничтожили 130 беспилотников, над Черноземьем — 90. Еще 31 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 21 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, девять — над Тамбовской, шесть — над Липецкой.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что «более 25» беспилотников ночью сбили в пяти районах и одном городском округе. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Власти Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства. В Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях не прокомментировали атаки.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 40 беспилотников. Все атаки обошлись без жертв. Самые серьезные последствия на земле были зафиксированы в Воронежской области, где разрушения получили шесть частных домов, школа, сельхозпредприятие и автомобиль.

Алина Морозова