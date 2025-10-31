Правительство расширяет воронежскую ОЭЗ «Центр»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» в Воронежской области. Документ опубликован на сайте правительства России.

Как сообщается, на новых площадях планируется строительство интегрированного сталелитейного завода, зерноперерабатывающего комбината и предприятия по покраске алюминиевого профиля.

Заявку на расширение ОЭЗ Воронежская область подала в июле этого года. В декабре 2024-го для этих целей в Левобережном районе облцентра был создан индустриальный парк «Масловский-2». Он будет расположен на 17 участках на 441 га в сумме. В феврале в ЕГРН был внесен проект межевания территории для строительства «Масловского-2». Вложения в инфраструктуру для расширения ОЭЗ региональная власть оценивала в 4,9 млрд руб.

Расширение воронежской ОЭЗ обсуждается с 2020 года. В 2021-м это планировалось сделать за счет соседних участков общей площадью 251 га. Впоследствии рассматривался вариант создания филиала «Центра» в соседних с Воронежем муниципалитетах. Однако в мае 2024 года власти выкупили 441 га между западной границей ОЭЗ и поселком Масловка в границах Воронежа, бывших в собственности местных ООО «Сельхозальянс» и «Воронеж регистр», аффилированных друг с другом. Тогда губернатор Александр Гусев сообщал, что освоение земли начнется в 2025-м.

Юрий Голубь