Главные новости за 31 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге увеличилось количество пострадавших после отравления в колледже «Звездный». По состоянию на 31 октября зарегистрировано уже 20 случаев острой кишечной инфекции, из них два — у сотрудников пищеблока ООО «АУРУМ ПЛЮС». Госпитализировано восемь человек. В настоящий момент помещения и оборудование этой компании в столовой СПб ГБ ПОУ «Колледж "Звездный"» опечатаны.

Утром в храме святого великомученика Димитрия Солунского прошла панихида по погибшим в результате теракта борту рейса 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. После этого на Серфимовском кладбище состоялась заупокойная лития. Панихида началась ровно 7:14. Именно в это время 10 лет назад на борту самолете прогремел взрыв, унесший жизни 224 человек.

Вечером 31 октября движение поездов на участке «красной» линии метро между станциями «Площадь Ленина» и «Пушкинская» временно приостанавливали из-за упавшего на пути человека. Инцидент случился около семи часов вечера. По словам очевидцев, на станцию «Площадь Восстания» спускались сотрудники МЧС с носилками. О состоянии пассажира пока ничего не сообщается.

СК организовал доследственную проверку после отравления компании петербурженок в одном из ресторанов на Петроградской стороне, сообщает городское управление СК РФ по Петербургу. Три девушки пожаловались на сильную боль в животе, одну из них нашли без сознания в ванной комнате и госпитализировали. По словам потерпевших, серьезно пострадала их беременная подруга.

Сотрудникам ООО «Травертин», выполнявшим монтажные работы на станции метро «Горный институт», выплатили 1,8 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщили 31 октября в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга. Ведомство установило, что с октября по ноябрь 2022 года у компании образовалась задолженность перед 21 работником и вынесла представление в адрес главы ООО «Травертин».

После реставрации Юго-Западный корпус Новой Голландии планируют приспособить под ресторан и выставочный зал. Здание площадью 12 тыс. кв. м входит в архитектурный ансамбль под наименованием корпус № 17 объекта «Склады лесные (три) с аркой» (Набережная Адмиралтейского канала, 2, лит. Н). Работы выполнит ООО «Новая Голландия Девелопмент».

Альбом под названием «Поролоновая свадьба» вышел у группировки «Ленинград» 31 октября. В сборник включили шесть треков. На обложке альбома разместили куклу в образе невесты, которую по старой традиции прикрепили к машине. В углу коллектив разместил надпись «расширенная пьеса».

Авиакомпания Smartavia с 31 октября запустила прямые рейсы из Петербурга в Краснодар, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково. Полеты будут выполняться три раза в неделю. По понедельникам и средам Boeing 738 будет вылетать в столицу Кубани в 12:35, в пятницу — в 12:15.

По итогам девяти месяцев текущего года выручка основанной в Петербурге торговой сети «Лента» составила 781,4 млрд рублей — на 25,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие цифры привели в пресс-службе компании. Согласно представленным финансовым показателям, розничные продажи «Ленты» увеличились на 25% в сравнении с прошлым годом, составив 773,8 млрд рублей.

В Петербурге утвердили региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2025-2034 годы. Соответствующий документ подписал губернатор города Александр Беглов. В целом по программе газификации до 2034 года в городе планируется построить 400 км газопроводов. Общий прогнозный объем финансирования заявлен в размере 22,7 млрд рублей.