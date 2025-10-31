Торговая сеть «Лента» увеличила выручку более чем на 25% к прошлому году

По итогам девяти месяцев текущего года выручка основанной в Петербурге торговой сети «Лента» составила 781,4 млрд рублей — на 25,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие цифры привели в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно представленным финансовым показателям, розничные продажи «Ленты» увеличились на 25% в сравнении с прошлым годом, составив 773,8 млрд рублей. Сопоставимые продажи без учета результатов магазинов «Улыбка радуги» и «Молния» выросли на 11,6% за счет роста среднего чека на 10,2% и трафика на 1,3%.

При этом онлайн-продажи компании с начала года выросли на 15,4% к году до 52,9 млрд рублей. Выручка собственных сервисов увеличилась на 56,4%.

Ранее «Ъ-СПб» писал о возможном приобретении торговой сетью «Лента» гипермаркетов «О’кей».

Андрей Цедрик