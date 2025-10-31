Движение на участке «красной» ветки метро останавливали из-за упавшего пассажира

Вечером 31 октября движение поездов на участке «красной» линии метро между станциями «Площадь Ленина» и «Пушкинская» временно приостанавливали из-за упавшего на пути человека, сообщает пресс-служба подземки.

Инцидент случился около семи часов вечера. По словам очевидцев, на станцию «Площадь Восстания» спускались сотрудники МЧС с носилками. О состоянии пассажира пока ничего не сообщается. Движение поездов восстановили в течение пяти минут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 16 октября на «красной» ветке из-за сломавшегося состава был зафиксирован масштабный сбой. На платформах станций образовалась давка, цены за поездку на такси от окраин до центра города превысили 2 тыс. рублей.

Андрей Маркелов