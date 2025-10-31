В Петербурге почтили память жертв теракта над Синаем

Утром в храме святого великомученика Димитрия Солунского прошла панихида по погибшим в результате теракта борту рейса 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. После этого на Серфимовском кладбище прошла заупокойная лития, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗакСа Фото: Пресс-служба ЗакСа

Панихида началась ровно 7:14. Именно в это время 10 лет назад на борту самолете прогремел взрыв, унесший жизни 224 человек, 136 из которых жили в Петербурге. Заупокойная лития прошла возле мемориала погибшим пассажирам рейса 9268 «Сложенные крылья», воздвигнутого в 2017 году.

«Трагедия, случившаяся 31 октября 2015 года, болью отозвалась в сердцах людей. Разделять горечь утраты и быть вместе в самые трудные минуты — в характере ленинградцев-петербуржцев»,— передала пресс-служба Смольного заявление главы Петербурга Александра Беглова в годовщину теракта.

Артемий Чулков