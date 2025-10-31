Компания петербурженок отравилась после ужина в ресторане на Петроградской стороне
СК организовал доследственную проверку после отравления компании петербурженок в одном из ресторанов на Петроградской стороне, сообщает городское управление СК РФ по Петербургу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Три девушки пожаловались на сильную боль в животе, одну из них нашли без сознания в ванной комнате и госпитализировали. По словам потерпевших, серьезно пострадала их беременная подруга.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 28 октября суд закрыл на 20 суток ресторан «Мона», расположенный на Каменноостровском проспекте. Специалисты Роспотребнадзора нашли на кухне заведения многочисленные нарушения.