Компания петербурженок отравилась после ужина в ресторане на Петроградской стороне

СК организовал доследственную проверку после отравления компании петербурженок в одном из ресторанов на Петроградской стороне, сообщает городское управление СК РФ по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Три девушки пожаловались на сильную боль в животе, одну из них нашли без сознания в ванной комнате и госпитализировали. По словам потерпевших, серьезно пострадала их беременная подруга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 28 октября суд закрыл на 20 суток ресторан «Мона», расположенный на Каменноостровском проспекте. Специалисты Роспотребнадзора нашли на кухне заведения многочисленные нарушения.

Андрей Маркелов