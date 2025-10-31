Строителям станции «Горный институт» выплатили 1,8 млн рублей долга по зарплате
Сотрудникам ООО «Травертин», выполнявшим монтажные работы на станции метро «Горный институт», выплатили 1,8 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщили 31 октября в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ведомство установило, что с октября по ноябрь 2022 года у компании образовалась задолженность перед 21 работником и вынесла представление в адрес главы ООО «Травертин».
Кроме того, было возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). После вмешательства прокуратуры организация погасила задолженность.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что приставы Петербурга за 9 месяцев взыскали с компаний 164 млн рублей зарплаты.