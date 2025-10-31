Группировка «Ленинград» выпустила новый альбом

Альбом под названием «Поролоновая свадьба» вышел у группировки «Ленинград» 31 октября. В сборник включили шесть треков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Иван Петров / купить фото Фото: Страница группировки «Ленинград» в социальной сети «ВКонтакте» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Иван Петров / купить фото Фото: Страница группировки «Ленинград» в социальной сети «ВКонтакте»

На обложке альбома разместили куклу в образе невесты, которую по старой традиции прикрепили к машине. В углу коллектив разместил надпись «расширенная пьеса», однако «Ленинград» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» не оставил никакого описания к новому альбому или комментария.

В список треков вошли композиции «Энтропия», «Паррр», «Свадьба», «Сучка», «Такая же» и «Долбоящер». Большая часть из них имеет возрастное ограничение 18+.

В интервью ТАСС фронтмен группировки Сергей Шнуров объяснил, почему альбом назвали именно так. «Поролон является материалом долговечным, но мягким и гибким. Есть бумажная свадьба, металлическая, золотая, серебряная, а поролоновой нет»,— заявил артист.

Татьяна Титаева