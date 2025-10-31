Группировка «Ленинград» выпустила новый альбом
Альбом под названием «Поролоновая свадьба» вышел у группировки «Ленинград» 31 октября. В сборник включили шесть треков.
На обложке альбома разместили куклу в образе невесты, которую по старой традиции прикрепили к машине. В углу коллектив разместил надпись «расширенная пьеса», однако «Ленинград» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» не оставил никакого описания к новому альбому или комментария.
В список треков вошли композиции «Энтропия», «Паррр», «Свадьба», «Сучка», «Такая же» и «Долбоящер». Большая часть из них имеет возрастное ограничение 18+.
В интервью ТАСС фронтмен группировки Сергей Шнуров объяснил, почему альбом назвали именно так. «Поролон является материалом долговечным, но мягким и гибким. Есть бумажная свадьба, металлическая, золотая, серебряная, а поролоновой нет»,— заявил артист.