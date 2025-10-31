Smartavia запустила прямые рейсы между Петербургом и Краснодаром

Авиакомпания Smartavia с 31 октября запустила прямые рейсы из Петербурга в Краснодар, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково. Полеты будут выполняться три раза в неделю. По понедельникам и средам Boeing 738 будет вылетать в столицу Кубани в 12:35, в пятницу — в 12:15.

Первый самолет из Петербурга в Краснодар после трехлетнего перерыва, связанного с СВО, авиакомпания «Аэрофлот» выполнила 19 сентября. Следом за крупнейшей российской авиакомпанией рейсы в южную столицу организовали «Россия» и «Победа».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Smartavia в августе возобновила прямые рейсы между Петербургом и Геленджиком. Рейсы выполняются по средам в 6:55 и субботам в 8:40.