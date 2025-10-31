«Читатели есть, эксклюзивы добываются»

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 23 октября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении редактора агентства Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Кроме того, юридическое лицо Ura.ru — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — в качестве третьего лица было привлечено к громкому судебному разбирательству по иску Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Главный редактор Ura.ru Диана Козлова рассказала «Ъ-Урал», как эти события повлияли на работу редакции, и кто собирается приобретать 75% долей «Сибирско-Уральской медиакомпании».



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Известно, что учредитель агентства – «Сибирско-Уральская медиакомпания» – был привлечен к делу об изъятии в доход государства активов, принадлежащих Артему Бикову и Алексею Боброву. Как это отразилось на работе Ura.ru?

— Начну с самого первого и самого главного — Ura.ru не национализируется. Юридическое лицо Ura.ru тоже не национализируется. «Сибирско-Уральская медиакомпания» участвовала в процессе как третье лицо. На имущество и счета «Сибирско-Уральской медиакомпании» наложен арест. В судебном определении отдельно указано, что он не распространяется на взаимодействие компании с контрагентами и трудовые отношения — то есть Ura.ru обязано продолжать работу.

Что касается зарплаты — задержек зарплат у нас нет. Мы работаем как работали. Зарплаты, авансы, — все выплачивается.

Но в сентябре новости о национализации активов Алексея Боброва для нас стали ударом: Ura.ru в тех списках не было, но компании, которые туда попали, давали нам 30% рекламных доходов. И вопрос, чем их заместить, пока что открытый.

Как вы сами понимаете, журналистика — не самое высокооплачиваемое ремесло, а в условиях сложившейся нестабильности, буду откровенна, работать готовы далеко не все. Если раньше нас было более 300 человек, то на данный момент уже около 10% сотрудников решили уйти. И, уверена, это не финальная цифра.

Мне известно, что ищет покупателя сайт «Моменты», который ранее финансировался национализированными компаниями. В середине ноября закрывается проект «РБК-Тюмень», который также получал от них деньги.

— А продажа самого Ura.ru планируется?

— Сейчас идут переговоры с потенциальными покупателями. Среди них есть как госструктуры, так и коммерческие организации.

— Находится ли редакция в кризисе из-за уголовного дела в отношении редактора Дениса Аллаярова? Как себя чувствуют корреспонденты?

— Мы продолжаем работу — подавленности какой-либо нет. Я бы использовала, наверное, термин «недопонимание», «обида»: прекрасно помните, как к нам с кувалдами заходили. Работу редакция не останавливает — она ее продолжает. Вы видели, что, к примеру, мы сайт обновили. Над ним мы работали очень долго и, наконец, выпустили.

Читатели есть, эксклюзивы добываются во всех региональных редакциях. От спикеров встречаем сочувствие и поддержку. Что касается источников, то мы ни одного источника не потеряли. От людей мы встречаем не какое-то злорадство, а понимание.

— Как вы оцениваете то, как это дело освещается коллегами в СМИ?

— Каждому, кто об этом пишет, мы благодарны, потому что каждая публикация – это поддержка Дениса. Он получает все материалы и также благодарен коллегам за помощь. Я август-сентябрь посвятила тому, чтобы в Москве встретиться с редакторами федеральных СМИ, каждому сказать «спасибо» за то, что про нас писали. И коллеги, кто-то в публикациях, кто-то лично, — все поддерживают и сопереживают. Просто потому, что дело Дениса Аллаярова рискует превратиться в прецедент.

И рискует оно превратиться в прецедент за то, что Денис, по факту, работал с источниками. А с ними работают все. Как видите, уголовного дела о персональных данных (ст.272 УК РФ) у нас нет, у Дениса есть дача взятки (ст.291 УК РФ), но ее рискуют притянуть за работу с источниками, потому что факта передачи денег в деле нет. Все следят и сопереживают, и мы за это крайне благодарны.

И, соответственно, нас пугает, насколько торопят дело Дениса — его расследовали за 2,5 месяца. Мы опасаемся, что также быстро пройдет весь дальнейший процесс.

— Есть версия, что дело Дениса Аллаярова связано с уголовным делом против бизнесмена Алексея Боброва, которого обвиняют в мошенничестве. Что вы об этом думаете?

— Действительно, внутри редакции есть версия, что, расследуя большое дело против Алексея Боброва и бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, следствие считало, что что-то делалось и нашей свердловской редакцией. Но, как мы видим по процессам, какие-то схемы обвинения строятся на показаниях региональных министров, а не журналистов. Редакция агентства никакими вещами, которые сейчас звучат в адрес Алексея Боброва, не занималась.

Дениса Аллаярова и его руководителя Игоря Сергеева приватно спрашивали про Боброва. Но сейчас ясно, что Аллаяров никакого отношения не имел с самого начала. Мы хотим, чтобы Денис вернулся домой.

— Как вы трактуете обыски и задержания, прошедшие в июне перед арестом Дениса Аллаярова?

— Конечно, мы это трактуем как акцию устрашения. Сами видите: мы сидим не в бункере, а за стеклянной дверью, внизу даже турникет открыт – просто потому, что над нами находится школа немецкого языка и детям туда нужно ходить. Поэтому к нам можно зайти совершенно спокойно. На видео «анонимных источников» очень странно выглядело, как беспрепятственно оперативники заходят с кувалдой и ломом.

В самом начале оперативники согнали всех журналистов с рабочих мест в один ньюсрум, который запрещали покидать. Обыски длились более пяти часов, и почти все это время сотрудникам не разрешали даже взять еду. Только на четвертый час обысков мне разрешили раздать им то, что было у меня в запасе — протеиновые батончики.

Отдельный эпизод — то, как не выпускали из офиса беременную сотрудницу отдела кадров, которая через две недели готовилась уходить в декрет. До смерти перепуганную женщину на позднем сроке охранял оперативник с ломом. Конечно, ей стало плохо. Она была эмоционально раскручена до предела, и выпустили ее только после того, как кадры с этим разлетелись по СМИ.

Средний возраст коллектива — около 32 лет. Есть молодые ребята, которые или учатся, или только-только выпустились из университета. И тут они сталкиваются с людьми в масках с кувалдой и ломом, которые, зайдя в редакцию, начинают спрашивать, поддерживают ли они ВСУ. Представляете их реакцию?

Поэтому все, что здесь происходило, вызывает большие вопросы. Прежде всего, зачем к нам было заходить, как к ОПГ?

— После чего Андрей Карпов дал показания?

— Насколько мне известно, Карпов дал показания на Дениса Аллаярова еще в апреле, когда против него самого возбудили уголовное дело. Но тогда он сказал, что просто помогал племяннику информацией. Тогда он настаивал, что денег не было.

После обысков в редакции Карпов внезапно дает на Дениса показания. Вечером, когда его задержали, у них с дядей была очная ставка. Там Карпов поменял показания и заявил, что племянник передал ему 20 тыс. руб. Но при этом он говорил, что не помнит, как и когда передавались деньги, и указал период с 1 февраля по 1 марта 2025 года.

Потом наступает июль, и Андрей Карпов внезапно вспоминает про еще 100 тыс. руб. Как выяснили адвокаты, в эту сумму вошли 80 тыс. руб., которые Денис переводил бабушке на протяжении целого года, и 20 тыс. руб. — тете. Это, как объясняла его сестра, мама Дениса, была материальная помощь его бабушке. Но при этом показания мамы Дениса Аллаярова отказались принимать.

Наши адвокаты предполагают, что на дядю было оказано давление. Еще в апреле он брал частного адвоката, насколько нам известно. Когда появились эти показания на Дениса Аллаярова, он от него отказался. То есть что у него что-то изменилось.

Мы предполагаем, что, скорее всего, его поставили перед выбором: или оговорить Дениса, или пойти СИЗО. Как видите, он остался дома.

— Повлияло ли дело Дениса Аллаярова на взаимодействие ваших журналистов с источниками — например, в органах власти?

— Нет, продолжают контактировать. Выражают поддержку редакторам других подразделений, просят передать поддержку самому Денису. Мы людям очень благодарны за поддержку, конечно. В публичном поле или даже непублично, но это очень важно.

— Денис Аллаяров подавал жалобу прокурору Свердловской области Борису Крылову, чтобы тот отреагировал на нарушение следствием Уголовного-процессуального кодекса РФ. Чем это закончилось?

— Нам поступил отказ. К тому же мы просили, чтобы опросили еще маму Дениса Аллаяров — она сама очень хотела дать показания. В ответе нам написали, что нарушение в том, что не опросили маму, не обнаружено.

Дядя привез бабушку, которая подтвердила, что Денис Аллаяров финансово ей помогал. А маму и отца не спрашивали. Ну что сказать — у нас, безусловно, очень много вопросов ко всему происходящему.

Беседовал Артем Путилов