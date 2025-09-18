Юрлицо Ura.ru привлекли третьим лицом к суду по иску Генпрокуратуры об изъятии

Юридическое лицо издания Ura.ru (Ура.ру) — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — привлекли в качестве третьего лица к судебному разбирательству по иску Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Как следует из картотеки дел Ленинского райсуда Екатеринбурга, с момента подачи искового заявления количество юридических и физических лиц, привлекаемых в качестве третьих лиц, — выросло.

«Сотрудникам сегодня объявили о том, что СУМК привлечена как третье лицо. Остальное разглашать не могу в силу закона о коммерческой тайне»,— прокомментировала «Ъ-Урал» редактор издания Диана Козлова.

Информационное агентство Ura.ru основано в 2006 году журналисткой Аксаной Пановой, которая позже продала контрольный пакет инвесторам и покинула издание в ходе корпоративного конфликта. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, в Пермском крае, а также в Москве. По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» являются Елена Куимова (75%) и Михаил Вьюгин (25%). Госпожа Куимова является гендиректором компании «Голубино-1», которая принадлежит известным уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву (считаются владельцами «Ура.ру»). Компания «Голубино-1» фигурирует в деле в качестве ответчика. Согласно исковому заявлению Генпрокуратуры, ООО «Голубино-1» просят обратить в доход Российской Федерации.

Помимо юридического лица Ura.ru, в качестве третьих лиц также появились Евгений и Наталья Олеговны Чемезовы. Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов выступает по делу в качестве ответчика, у него арестованы счета по данному делу. Его жена — Ирина Чемезова выступает также третьим лицом. Свою причастность к бизнесменам и их активам они отрицают.

Мария Игнатова, Артем Путилов