К журналистам снова заглянули

Редактора региональных редакций информационного агентства Ura.ru Игоря Сергеева доставили на допрос в СУ СКР по Свердловской области, после чего он был отпущен в процессуальном статусе свидетеля. В начале июня был арестован редактор свердловской редакции Денис Аллаяров за покупку оперативных сводок у полиции для написания эксклюзивных новостей. Кроме того, следственные действия силовики проводили с двумя журналистами, освещающими темы криминала, и с руководителем IT-отдела. Все трое находятся в статусе свидетелей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

Как сообщил источник «Ъ-Урал» в силовых структурах, утром 23 июля для допроса в СУ СКР по Свердловской области был доставлен редактор региональных редакций информационного агентства Ura.ru Игорь Сергеев, после чего отпущен в статусе свидетеля. В самой редакции заявляли, что Игорь Сергеев был задержан, однако собеседник «Ъ-Урал» эту информацию опроверг и пояснил, что с редактором «провели следственные действия».

Собеседник не исключил, что Игоря Сергеева могли доставить на допрос по новому уголовному делу. Однако в информационном агентстве сообщили «Ъ-Урал», что, вероятнее всего, поводом для допроса стало уголовное дело редактора свердловской редакции Ura.ru Дениса Аллаярова.

«Следователь отказывалась раскрывать защитникам его (Игоря Сергеева — "Ъ-Урал") местоположение и не допускала к нему адвокатов, но после того, как журналисты не дали скрыть этот факт, защитники смогли к нему попасть», — заявили в редакции.

Напомним, по версии следствия, Денис Аллаяров передавал взятку бывшему начальнику уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову за покупку оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил Дениса Аллаярова в СИЗО до 4 августа по ст. 291 УК РФ (дача взятки), а Андрея Карпова определил под домашний арест по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным адвокатов журналиста, он оказался под следствием в связи с тем, что полицейский дал на него показания.

В самой редакции правоохранители проводили обыски.

Источник «Ъ-Урал» сообщал, что на рабочих компьютерах журналистов «силовики нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости».

Источник «Ъ-Урал» отметил, что о покупке ежедневных сводок знал глава редколлегии Ura.ru Михаил Вьюгин. Якобы именно по его поручению Денис Аллаяров их покупал и отдавал по 15 тыс. руб. ежемесячно. По словам собеседника, деньги проходили, как премия свердловскому редактору, которую он впоследствии передавал Андрею Карпову. По данным «Ъ-Урал», у правоохранителей есть претензии к Михаилу Вьюгину. На служебном компьютере была обнаружена переписка, в которой он сообщает о преступной схеме.

Адвокат Дениса Аллаярова Анастасия Харисанова ранее сообщала, что редактору вменяется один эпизод — взятка Андрею Карпову в размере 20 тыс. руб.

Вину свердловский редактор не признал и заявил, что является жертвой оговора Андрей Карпова, который приходится ему дядей. Главный редактор Ura.ru Диана Козлова рассказала, что в СИЗО на Дениса Аллаярова оказывается давление.

«Следователь приходила к Аллаярову в изолятор вместе с еще одним человеком, который представился сотрудником ФСБ, и вместе они требовали от Дениса отказаться от своих адвокатов, пойти на сделку со следствием, признать вину по другим преступлениям и дать ложные показания против сотрудников агентства», — передает слова госпожи Козловой агентство.

В качестве свидетелей по делу Дениса Аллаярова проходят двое журналистов, освещающие в издании темы криминала. В начале июля обыски прошли у руководителя IT-отдела информационного агентства Дениса Мостокалова, после чего его отпустили в статусе свидетеля. «При задержании к нашему сотруднику была применена физическая сила. Побои зафиксированы», — комментировала тогда «Ъ-Урал» Диана Козлова.

Примечательно, что накануне главный редактор Telegram-канала Baza (1,6 млн подписчиков) Глеб Трифонов и журналистка Татьяна Лукьянова стали фигурантами уголовного дела о коррупции. По версии СКР, они получали за взятки служебную информацию от сотрудников МВД. Речь в деле шла о том, что полицейские из трех регионов — Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев — торговали служебной информацией.

Мария Шараева