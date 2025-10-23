Журналист открестился от родственной взятки

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела редактора популярного ресурса Ura.ru Дениса Аллаярова. Журналист обвиняется в даче взятки своему дяде-полицейскому за предоставление оперативные сводок. Денис Аллаяров отвергает инкриминируемое ему преступление, настаивает, что передавал через родственника деньги для бабушки. На первом заседании суд продлил ему срок ареста на полгода.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Редактор Ura.ru Денис Аллаяров (справа) во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Редактор Ura.ru Денис Аллаяров (справа) во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На первое заседание суда помимо представителей других СМИ пришло около 50 человек из Ura.ru. В зале было так тесно, что журналисты стояли впритык друг к другу, кто-то облокачивался на других. Денис Аллаяров на скамье подсудимых выглядел подавленным и удрученным.

Когда прокурор потребовал продлить ему меру пресечения сразу на полгода, он заявил, что скрываться от следствия не собирается. «Я свою позицию готов отстаивать в честном, открытом судебном заседании»,— сказал журналист.

По его словам, он имеет хроническое заболевание, в СИЗО ему не оказывается необходимая медицинская помощь, хотя он постоянно пишет обращения и прошения. В связи с этим он попросил отпустить его под домашний арест.

Судья уточнила у него: какой у него стаж, сколько у него отложенных средств и кто ему будет помогать, если его отпустят под домашний арест. Затем пригласили хозяйку квартиры, которую снимает Денис Аллаяров, чтобы она подтвердила, что сможет и дальше сдавать в аренду помещение для журналиста.

В итоге суд постановил продлить арест до 13 апреля 2026 года.

Денис Аллаяров был задержан в начале июня после обысков в редакции Ura.ru. Ему предъявили обвинение по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, Денис Аллаяров договорился со своим родным дядей Андреем Карповым, который занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, чтобы тот передавал ему за деньги оперативные сводки. Информация журналисту была необходима для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике.

Изначально следствие полагало, что редактор передал полицейскому 20 тыс. руб., но позже сумма выросла до 120 тыс. руб. Показания на журналиста дал сам Андрей Карпов, которому вменяется ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Он находится под домашним арестом.

Денис Аллаяров вину отрицает. Его защита утверждает, что он финансово помогал своей бабушке — матери Андрея Карпова.

В редакции Ura.ru считают, что предварительное следствие велось с грубейшими нарушениями, его главная цель — «оказать давление на журналиста, чтобы тот оговорил третьих лиц».

К началу судебного процесса над Денисом Аллаяровым, который начался в четверг, 23 октября, в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга редакция Ura.ru создала Telegram-канал, в котором стала описывать «все нестыковки и странности» в уголовном деле журналиста.

Следующее заседание по делу назначено на 28 октября.

Артем Путилов, Екатеринбург