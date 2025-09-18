Юрлицо Ura.ru арестовали в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры

Юридическое лицо Ura.ru (Ура.ру) — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — попало под арест по иску Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, рассказал «Ъ» источник.

«Компания попала под арест в рамках обеспечительных мер. Самостоятельным участником дела пока не является»,— рассказал источник. Ранее заявлялось, что «Сибирско-Уральскую медиакомпанию» якобы привлекли к делу в качестве третьего лица. Редактор издания Диана Козлова, в разговоре с «Ъ-Урал» заявила, что сотрудникам сегодня, 18 сентября, объявили о том, что юрлицо привлечено к суду. В остальном госпожа Козлова комментировать ситуацию не стала, заявив, что не может разглашать информацию в силу закона о коммерческой тайне.

Напомним, 15 сентября стало известно, что Генпрокуратура намерена изъять в доход государства активы, принадлежащие уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди имущества — крупные энергокомпании, работающие в регионах Уральского федерального округа. В списке на изъятие, по данным «Ъ-Урал», есть компания ООО «Голубино-1» — среди ее бенефициаров Биков и Бобров, а гендиректором является Елена Куимова. По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» также являются Елена Куимова (75%) и Михаил Вьюгин (25%).

Также по данному делу ответчиком проходит вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Мария Игнатова