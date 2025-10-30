Главные новости за 30 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу и городская прокуратура устанавливают обстоятельства массового отравления в столовой колледжа «Звездный», который расположен недалеко от станции метро «Купчино». В настоящее время известно о семерых пострадавших, двое из которых госпитализированы. За пищеблок в образовательном учреждении отвечает ООО «Аурум плюс».

Сатирик Семен Альтов подал встречный иск к петербургской строительной компании «М. Г. Прайват Реконстракшн» на 17,6 млн рублей. Первое слушание по делу, которое можно увидеть в картотеке судов, состоится 27 ноября. Речь идет о Лиговских банях, которые писатель приобрел в 2021 году у бывшего вице-губернатора Петерурга Юрия Молчанова.

Сотрудники СК и ФСБ 30 октября пришли с обысками на работу и домой к Кингисеппскому городскому прокурору Андрею Стрельникову, сообщает 47news. По данным издания, силовиков интересовал сейф, в котором хранились папки с уголовными делами. Господин Стрельников, занимавший свой пост с 1 июля 2022 года, стал третьим руководителем районного надзора, задержанным в Ленобласти.

Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляции певицы Дианы Логиновой (Наоко), а также гитариста и барабанщика группы «Стоптайм» Александра Орлова и Владислава Леонтьева. Музыканты хотели оспорить первый арест от 16 октября. Тогда Дзержинский райсуд посчитал «массовым мероприятием» уличный концерт коллектива у станции метро «Площадь Восстания».

Домодедовский районный суд Москвы продлил до 24 января меру пресечения в виде запрета определенных действий петербургской актрисе театра и кино Аглае Тарасовой по делу о контрабанде вейпа с каннабисом. До начала 2026 года артистке нельзя пользоваться средствами связи и покидать квартиру ночью.

Проектно-конструкторское бюро «Петробалт» подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве ООО «Пушкинский машиностроительный завод», входящего в ГК «Геоизол», с требованиями на 19,2 млн рублей.

На Дворцовой площади 30 октября образовалась очередь в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа длиной до Александровской колонны. В музее прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что в одном из аппаратов модуля безопасности произошла техническая неполадка. Это привело к замедлению прохождения досмотра на входе в комплекс.

В гипермаркете «О’кей» по адресу: Богатырский проспект, 13 произошло возгорание, сообщили 30 октября в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Из здания эвакуировали около 300 человек. Представители гипермаркета пояснили, что задымление случилось в технической части. Магазин уже работает в штатном режиме.

Власти Ленинградской области приветствуют инициативу Санкт-Петербурга по внедрению единого тарифа на железнодорожные перевозки, однако вводить его в регионе не готовы. Глава комитета по транспорту Михаил Присяжнюк пояснил, что в регионе огромные территории, а плотность населения неоднородна.

Жительницу Ленинградской области, которая 24 октября ушла из дома в Пикалево, спустя пять дней нашли на территории Республики Карелия. О результатах поисков девушки сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. По предварительной информации, она попала под воздействие телефонных мошенников.