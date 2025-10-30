Из гипермаркета «О’кей» на Богатырском эвакуировали 300 человек из-за пожара

В гипермаркете «О’кей» по адресу: Богатырский проспект, 13 произошло возгорание, сообщили 30 октября в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. По данным 78.ru, из здания эвакуировали около 300 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация о пожаре поступила спасателям в 12:52. Огонь распространился по площади в 2 кв. м в подсобном помещении магазина. Возгорание ликвидировали в 13:09, о пострадавших не сообщалось. К тушению привлекли три единицы техники и 15 человек личного состава.

Представители гипермаркета пояснили, что задымление произошло в технической части. Торговый зал и офисные помещения были эвакуированы по правилам безопасности. В «О’кее» заверили, что магазин в ближайшее время начнет работу в штатном режиме.

Артемий Чулков