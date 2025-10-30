Суд в Москве продлил меру пресечения петербургской актрисе Аглае Тарасовой

Домодедовский райссуд Москвы продлил до 24 января меру пресечения в виде запрета определенных действий петербургской актрисе театра и кино Аглае Тарасовой по делу о контрабанде вейпа с каннабисом. Об этом 30 октября сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Госпожу Тарасову задержали 28 августа в аэропорту «Домодедово», в ходе досмотра у 31-летней артистки нашли вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Избранная для Аглаи Тарасовой мера пресечения в виде запрета определенных действий означает, что актрисе нельзя пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб и общения с полицией, а также покидать квартиру ночью.

Артемий Чулков