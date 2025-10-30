В Ленобласти не намерены вводить единый тариф на электрички по примеру Петербурга

Власти Ленинградской области приветствуют инициативу Санкт-Петербурга по внедрению единого тарифа на железнодорожные перевозки, однако вводить его в регионе не готовы. Глава комитета по транспорту Михаил Присяжнюк объяснил причины отказа.

Петербургские депутаты в первом чтении одобрили введение фиксированного тарифа на электрички внутри Петербурга. Инициатива подразумевает, что пассажир будет платить фиксированную стоимость билета вне зависимости расстояния между станциями. Таким образом парламентарии намерены включить электрички в систему единого билета, который сейчас действует на наземном транспорте и в метро.

Господин Присяжнюк отметил, что площадь Ленобласти превышает 80 тыс. кв. м, а протяженность между границами доходит до 450 км. К тому же плотность населения неоднородна. По мнению чиновника, в таком случае решение распространить инициативу в 47-м регионе «лишено логики и является утопией».

Расстояние между станциями закладывается в тариф и стоимость билета, обратил внимание председатель комитета по транспорту. Власти Ленобласти субсидируют свыше 90% стоимости проезда льготных категорий граждан. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяется около 3 млрд рублей.

«По информации коллег из Санкт-Петербурга, они планируют направить на компенсацию введения единого тарифа перевозчику 2,2 млрд рублей. В случае введения аналогичного тарифа в Ленобласти размер компенсации составил бы астрономическую величину»,— подчеркнул Михаил Присяжнюк.

Власти Ленобласти считают действующие тарифы экономически обоснованными. Регион продолжит в полном объеме субсидировать проезд региональных льготников, в том числе в Петербурге.

Татьяна Титаева