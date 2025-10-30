Пропавшую в Ленобласти девушку спустя пять дней нашли в Карелии

Жительницу Ленинградской области, которая 24 октября ушла из дома в Пикалево, спустя пять дней нашли на территории Республики Карелия. О результатах поисков девушки сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Покинув дом, жительница Ленобласти перестала выходить на связь. Тогда сотрудники следствия приступили к доследоственной проверке. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» оставили приметы девушки для помощи в поисках.

По предварительной информации, она попала под воздействие телефонных мошенников. Ведомство уточняет обстоятельства ее пропажи.

Татьяна Титаева