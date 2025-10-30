Очередь на вход в Эрмитаж образовалась из-за неполадки в аппарате модуля безопасности

На Дворцовой площади 30 октября образовалась очередь в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа длиной до Александровской колонны. В музее прокомментировали ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В одном из аппаратов модуля безопасности произошла техническая неполадка. Это привело к замедлению прохождения досмотра на входе в комплекс. Специалисты приступили к восстановлению работы аппарата модуля безопасности.

«Не волнуйтесь, если вы опоздали на свой сеанс. Чтобы пройти в музей по своему билету, пожалуйста, обратитесь к администраторам»,— добавили в пресс-службе.

Татьяна Титаева