К Пушкинскому машиностроительному заводу подали иски на сумму более 1,1 млрд рублей

Проектно-конструкторское бюро «Петробалт» подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве ООО «Пушкинский машиностроительный завод», входящего в ГК «Геоизол», с требованиями на 19,2 млн рублей. В прошлом месяце был зарегистрирован другой иск на сумму свыше 1,08 млрд рублей. На информацию в картотеке арбитражных дел обратил внимание «РБК Петербург».

В конце 2024 года тот же суд постановил взыскать с Пушкинского машиностроительного завода в пользу бюро аналогичную сумму за неоплату услуг по проектированию модульной самоподъемной платформы. Вероятно, иск связан с этим решением.

В начале октября иск о банкротстве завода подало АО «ТБанк», сумма требований составила более 1,08 млрд рублей. Согласно данным картотеки арбитражных дел, «Петробалт» сначала подал заявление о вступлении в это производство, однако суд вернул заявление компании.

ООО «Пушкинский машиностроительный завод» принадлежит группе «Геоизол», против которой открыто несколько арбитражных дел, общая сумма требований по которым, по некоторым данным, может достигать 11 млрд рублей.

В сентябре в суд поступило очередное дело о банкротстве ООО «Геоизол», инициированное калининградским УФНС из-за контракта на строительство Нахимовского училища, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств. Участвовать в производстве намерены еще несколько компаний и государственных ведомств, в том числе калининградское ООО «Бизнес Групп» и петербургская прокуратура.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «"Геоизол" споткнулся о Нахимовское училище».

Артемий Чулков