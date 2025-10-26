Главные новости за выходные 25–26 октября

Президент России Владимир Путин 26 октября посетил пункт управления объединенной группировкой войск, где провел совещание. Он объявил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Как рассказал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, в ходе многочасового полета ракета преодолела расстояние в 14 тыс. км.

Президент США Дональд Трамп, отменивший недавно запланированную встречу с Владимиром Путиным, назвал условие для саммита. Встреча состоится, если все стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине, заявил он.

25 октября Израильские военнослужащие нанесли удар в районе лагеря беженцев Нусейрат, который находится в центре сектора Газа. Как заявили в ЦАХАЛ, обстрел был точечным. Целью атаки была ликвидация неназванного участника движения «Исламский джихад». На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его стране не нужно разрешение для ударов по Газе.

В Ирландии прошли президентские выборы. С результатом в 63,4% голосов победила независимый кандидат Кэтрин Коннолли. Второе место с результатом в 29,5% голосов занял бывший премьер-министр Хизер Хамфрис.

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали мирный договор в присутствии Дональда Трампа. Пограничный конфликт между странами обострился в конце мая. В июле боевые действия усилились.

Французская полиция 26 октября задержала двух человек по делу о громком ограблении Лувра, произошедшем неделю назад. По данным СМИ, одного из подозреваемых задержали вечером 25 октября в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, когда он уже собирался вылететь в Алжир. Второй подозреваемый был арестован спустя несколько минут в парижском пригороде Сен-Дени, он собирался улететь в Мали.

25 октября в Архангельской области ограничили работу мобильного интернета. Как заявили в региональном министерстве связи и информационных технологий, это связано с обеспечением безопасности. Во всех отделениях МФЦ предоставляется бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi.

В возрасте 79 лет умер актер кино, театра и дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий. Его голосом в отечественном прокате говорили персонажи Роберта Де Ниро, Алена Делона, Энтони Хопкинса, Роуэна Аткинсона.

