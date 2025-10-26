Во Франции задержаны двое подозреваемых в дерзком ограблении Лувра

Французская полиция задержала двух человек по делу о громком ограблении Лувра, произошедшем неделю назад в центре Парижа. Преступление произошло 19 октября в самом начале работы музея: двое неизвестных с помощью лестницы-подъемника проникли в знаменитую галерею Аполлона, где выставлены королевские драгоценности, и разбили витрину с экспонатами. Еще двое сообщников ждали их внизу на скутерах, приготовленных для побега. Злоумышленники похитили восемь ювелирных изделий из коллекции короны Франции общей стоимостью около €88 млн.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, одного из подозреваемых задержали вечером 25 октября в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, когда он уже собирался вылететь в Алжир. Операцию провели сотрудники пограничной полиции и бригады по борьбе с бандитизмом. Второй подозреваемый был арестован спустя несколько минут в парижском пригороде Сен-Дени, он собирался улететь в Мали. Оба, по версии следствия, входили в состав четверки, осуществившей налет.

По данным JDD, оба задержанных — жители департамента Сена-Сен-Дени, уже известные полиции по делам о кражах и ограблениях. Полиция наблюдала за ними несколько дней, стремясь установить, где могут находиться похищенные драгоценности. Операция по их задержанию была проведена в экстренном порядке, после того как следствие узнало, что один из подозреваемых собирается покинуть территорию Франции, предположительно направляясь в Алжир. Оба задержанных, как отмечают источники, «представляют собой тип опытных исполнителей, которые могли действовать по заказу».

Полиция продолжает поиски еще двух участников преступления. Судьба похищенных украшений пока неизвестна: эксперты полагают, что драгоценности могли быть вывезены из Франции или разобраны на отдельные камни.

