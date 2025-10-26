Таиланд и Камбоджа подписали мирный договор

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали мирный договор в присутствии президента США Дональда Трампа, передает Thmey Thmey.

Подписание «мирной сделки» прошло в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в Малайзии.

В рамках мирного урегулирования будут освобождены 18 камбоджийских военнопленных, заявил Дональд Трамп. «Наблюдатели из азиатских стран, включая Малайзию, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым»,— сказал президент США (цитата по ТАСС).

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился в конце мая. В июле боевые действия усилились — стороны применяли артиллерию и авиацию, были жертвы среди мирных жителей. К концу месяца страны договорились о прекращении огня при посредничестве США, Китая и Малайзии.

