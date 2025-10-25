Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

В возрасте 79 лет умер актер кино, театра и дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий. Об этом сообщила газета «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ssmith / Wikimedia Фото: Ssmith / Wikimedia

По информации издания, Алексей Золотницкий умер 25 октября после продолжительной болезни. В 2011 году он перенес микроинсульт, однако продолжил творческую деятельность. Инсульт, который господин Золотницкий перенес в 2017 году, привел к нарушениям координации движений и речи.

Алексей Золотницкий родился 16 июля 1946 года. В 1967 году окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина. В разные годы служил в театре имени Маяковского, Театре имени Моссовета, а с 1989 года стал артистом Московского театра Олега Табакова. В 1999 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.

Одной из наиболее известных киноработ господина Золотницкого стала роль дворецкого Роджерса в фильме 1987 года «Десять негритят». Также широкую известность он получил как актер дубляжа. Голосом Алексея Золотницкого в отечественном прокате говорили персонажи Роберта Де Ниро, Алена Делона, Энтони Хопкинса, Роуэна Аткинсона.