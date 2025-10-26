Нетаньяху заявил, что Израилю не нужно разрешение для ударов по Газе

Израиль не будет добиваться разрешения, чтобы наносить удары по целям в секторе Газа или Ливане, несмотря на соглашение о прекращении огня. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Израиль — независимое государство. Мы будем защищать себя своими собственными средствами и будем продолжать определять свою судьбу»,— заявил Биньямин Нетаньяху на встрече кабмина (цитата по AFP). Он добавил, что главный приоритет Израиля — безопасность страны.

Только Израиль будет решать, каким странам он позволит присоединиться к планируемым международным силам безопасности в Газе, сказал премьер-министр.

В рамках мирного плана президента США Дональда Трампа в Газе создадут международную стабилизационную силу для контроля за безопасностью внутри сектора.

25 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Турция, вероятно, не будет включена в состав стабилизационных сил численностью 5 тыс. человек, так как этого не хочет Израиль. Днем ранее господин Рубио заявил, что в будущем палестинское движение «Хамас» не будет управлять Газой.

10 октября Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня в рамках плана США. Однако после этого стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашений. Вашингтон заявил об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий палестинского движения, однако «Хамас» обвинения не признал.

