Трамп пообещал встретиться с Путиным, если будет уверен в сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп назвал условие встречи с президентом Владимиром Путиным. Саммит пройдет, если стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине, заявил он.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку. Я не собираюсь тратить время зря»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопрос о том, на каких условиях он согласится вновь назначить встречу. Он добавил, что у него «всегда были прекрасные отношения с Путиным», но сейчас он разочарован ходом мирного урегулирования на Украине. Об этом он заявил на небольшой пресс-конференции во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.

22 октября Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Он сказал, что его беседы с Владимиром Путиным ни к чему не приводят. США в тот же день ввели санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа — на эти компании приходится более 50% добычи нефти в РФ. Санкции обрушили индекс Мосбиржи более чем на 3%.

