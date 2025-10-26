Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник»

В мире не существует аналогов крылатой ракете «Буревестник» глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск.

Владимир Путин

Фото: Администрация Президента России Владимир Путин

Фото: Администрация Президента России

«Я помню прекрасно, что, когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая»,— сказал Владимир Путин (цитата по пресс-службе Кремля). Однако, отметил он, несмотря на это, решающие испытания «Буревестника» завершены.

Как рассказал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, российские военные провели успешное испытание «Буревестника» 21 октября. В ходе многочасового полета ракета преодолела расстояние в 14 тыс. км. Владимир Путин отметил, что необходимо определить класс «Буревестника» и возможные способы применения ракеты, а также начать готовить инфраструктуру для ее размещения оружия.

Президент РФ также отметил, что отечественные ядерные силы полностью обеспечивают безопасность страны и Союзного государства. По его словам, тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России.