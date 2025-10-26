Главные анонсы 27 октября — 2 ноября

27 октября, понедельник

Российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым примет участие в международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет в Белоруссии.

Запланирован визит президента США Дональда Трампа в Японию.

В Хабаровске начнутся Всероссийские соревнования по самбо.

28 октября, вторник

В Москве 235-й гарнизонный военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова.

В Южной Корее начнется саммит АТЭС.

29 октября, среда

В Москве и Минске пройдет заседание уполномоченных представителей государств—участников СНГ по обсуждению инициативы Российской стороны о совершенствовании и выравнивании условий труда в органах СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

В Нидерландах пройдут парламентские выборы.

В Танзании пройдут всеобщие выборы.

30 октября, четверг

В России состоится презентация православного мессенджера «Зосима».

В Узбекистане откроется 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В Южной Корее запланированы переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС.

31 октября, пятница

В Москве начнется международный фестиваль «Народы России и СНГ».

В Москве состоится XXX-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

В Алма-Ате пройдет заседание Совета министров обороны государств—участников СНГ.

1 ноября, суббота

Председательство в Совбезе ООН перейдет к Сьерра-Леоне.

Дорожные камеры в РФ начнут автоматически выявлять водителей без полиса ОСАГО.

В Пекине пройдет заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Участвует первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров.

2 ноября, воскресенье

Начало нерабочих дней в связи с празднованием Дня народного единства.

В Москве пройдет Кубок России по горному бегу вверх-вниз.