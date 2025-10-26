Главные анонсы 27 октября — 2 ноября
Важные и интересные события предстоящей недели
27 октября, понедельник
Российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым примет участие в международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет в Белоруссии.
Запланирован визит президента США Дональда Трампа в Японию.
В Хабаровске начнутся Всероссийские соревнования по самбо.
28 октября, вторник
В Москве 235-й гарнизонный военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова.
В Южной Корее начнется саммит АТЭС.
29 октября, среда
В Москве и Минске пройдет заседание уполномоченных представителей государств—участников СНГ по обсуждению инициативы Российской стороны о совершенствовании и выравнивании условий труда в органах СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.
В Нидерландах пройдут парламентские выборы.
В Танзании пройдут всеобщие выборы.
30 октября, четверг
В России состоится презентация православного мессенджера «Зосима».
В Узбекистане откроется 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.
В Южной Корее запланированы переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС.
31 октября, пятница
В Москве начнется международный фестиваль «Народы России и СНГ».
В Москве состоится XXX-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».
В Алма-Ате пройдет заседание Совета министров обороны государств—участников СНГ.
1 ноября, суббота
Председательство в Совбезе ООН перейдет к Сьерра-Леоне.
Дорожные камеры в РФ начнут автоматически выявлять водителей без полиса ОСАГО.
В Пекине пройдет заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Участвует первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров.
2 ноября, воскресенье
Начало нерабочих дней в связи с празднованием Дня народного единства.
В Москве пройдет Кубок России по горному бегу вверх-вниз.