Израиль нанес удар по центру Газы

Израильские военнослужащие нанесли удар в районе лагеря беженцев Нусейрат, который находится в центре сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В армии заявили, что обстрел был точечным. Целью атаки была ликвидация неназванного участника движения «Исламский джихад». Представители армии назвали его террористом, который намеревался атаковать израильских военнослужащих.

«Войска Южного командования Армии обороны Израиля развернуты в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и будут продолжать действовать для устранения любой непосредственной угрозы»,— сообщила пресс-служба израильской армии.

С 10 октября между Израилем и «Хамасом» действует соглашение о прекращении огня. 19 октября армия Израиля сообщила, что атаковала десятки объектов движения «Хамас» в секторе Газа. Власти страны обвинили палестинское движение в том, что оно нарушило договоренности. В тот же день израильская армия прекратила огонь и возобновила перемирие в Газе после серии ударов.

