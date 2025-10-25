Израиль нанес удар по центру Газы
Израильские военнослужащие нанесли удар в районе лагеря беженцев Нусейрат, который находится в центре сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В армии заявили, что обстрел был точечным. Целью атаки была ликвидация неназванного участника движения «Исламский джихад». Представители армии назвали его террористом, который намеревался атаковать израильских военнослужащих.
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
«Войска Южного командования Армии обороны Израиля развернуты в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и будут продолжать действовать для устранения любой непосредственной угрозы»,— сообщила пресс-служба израильской армии.
С 10 октября между Израилем и «Хамасом» действует соглашение о прекращении огня. 19 октября армия Израиля сообщила, что атаковала десятки объектов движения «Хамас» в секторе Газа. Власти страны обвинили палестинское движение в том, что оно нарушило договоренности. В тот же день израильская армия прекратила огонь и возобновила перемирие в Газе после серии ударов.
