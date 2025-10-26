Президентом Ирландии впервые стала женщина

На президентских выборах в Ирландии с результатом в 63,4% голосов победила Кэтрин Коннолли. Она баллотировалась в качестве независимого кандидата. Второе место с результатом в 29,5% голосов занял бывший премьер-министр Хизер Хамфрис.

Как передает Reuters, 13% проголосовавших граждан Ирландии испортили свои бюллетени. К такому выражению протеста ранее призвали консервативные политики, не прошедшие в основной этап президентской гонки.

После оглашения результатов выборов Кэтрин Коннолли выступила с речью. «Я буду президентом, который умеет слушать, размышлять и говорить, когда это необходимо. Я буду голосом за мир, голосом, который будет опираться на нашу политику нейтралитета»,— сказала она (цитата по RTE).

Кэтрин Коннолли называют политиком крайне левого спектра. В 2016 она впервые была избрана депутатом парламента Ирландии. Выступала с критикой планов ЕС о наращивании военных расходов.