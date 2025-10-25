Главные новости за 25 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В жилом доме на улице Тимирязева в Сочи произошел взрыв бытового газа, из-за которого погиб один человек, еще трое пострадали.

Из краснодарской школы на улице Автолюбителей из-за пожара эвакуировали 700 человек. 660 из них — дети.

Участник программы «Время героев» Сергей Крившенко назначен на должность заместителя министра образования и науки Краснодарского края.

В Анапе зафиксировали небольшие выбросы нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Выбросы мазута обнаружили на Бугазской косе, а также на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской.

В Краснодаре Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с нападением бездомных собак на ребенка.

В Краснодарском крае за январь—сентябрь 2025 года было размещено более 12,3 тыс. вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, что на 1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.