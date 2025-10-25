В Краснодаре после нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело

В Краснодаре Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с нападением бездомных собак на ребенка. О начале расследования сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что днем 24 октября в Краснодаре на улице Айвазовского бродячие собаки напали на мальчика, идущего из школы. Один из очевидцев отогнал животных. Ребенок получил укус и был госпитализирован.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Холодный