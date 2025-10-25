Участник программы «Время героев» стал заместителем министра образования Кубани

Участник программы «Время героев» Сергей Крившенко назначен на должность заместителя министра образования и науки Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба программы.

Фото: пресс-служба программы «Время героев»

В мае прошлого года Сергей Крившенко стал одним из 83 участников первого потока кадровой программы, инициированной Владимиром Путиным. Наставник господина Крившенко — губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С командой продолжим обеспечивать системную модернизацию образования в Краснодарском крае: повышать качество обучения, расширять доступ к современным образовательным ресурсам и укреплять поддержку учительского корпуса. В приоритете — обновление материально-технической базы школ, развитие цифровых и профессиональных программ, повышение квалификации педагогов»,— цитирует Сергея Крившенко пресс-служба программы.

Сергей Крившенко родился в 1975 году в Уссурийске. В 2004 году он окончил 34 курсы по подготовке младших лейтенантов, в 2009 году — Уссурийский государственный педагогический институт. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

Дмитрий Холодный