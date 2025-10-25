В Анапе на двух участках обнаружили новые выбросы мазута

В Анапе зафиксировали небольшие выбросы нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Выбросы мазута обнаружили на Бугазской косе, а также на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В региональном оперштабе добавили, что в работе по очистке берега задействовано порядка 200 человек. Это сотрудники МЧС, «Кубань-СПАСа» и представители муниципалитета.

25 октября оперативные группы обследовали 18 км береговой линии и собрали около 500 мешков песка и водорослей, которые загрязнены нефтепродуктами.

Дмитрий Холодный