На Кубани выросло число вакансий для людей с ОВЗ

В Краснодарском крае за январь–сентябрь 2025 года было размещено более 12,3 тыс. вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, что на 1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе hh.ru.

Большая часть предложений — почти 6 тыс. вакансий, или 49% от общего числа, сосредоточена в Краснодаре, на Сочи приходится около 1,7 тыс. вакансий, или 14%. Несмотря на относительно скромный рост, общий объем предложений остается высоким, что свидетельствует о сохранении тенденции к инклюзии на региональном рынке труда, подчеркнули представители платформы.

Наибольшее количество вакансий для людей с ОВЗ в крае приходится на сферу продаж и обслуживания клиентов — 4,4 тыс., на домашний и обслуживающий персонал — 2,6 тыс., а также на транспорт и логистику — 2,6 тыс. В административной сфере размещено 1,7 тыс. вакансий, в маркетинге и PR — 1,6 тыс., рабочий персонал представлен 1,3 тыс. предложениями, спортивные клубы, фитнес-центры и салоны красоты — 1,2 тыс., автомобильный бизнес — 1,2 тыс., строительство и недвижимость — 0,8 тыс., а туризм, гостиницы и рестораны — 0,6 тыс. вакансий.

Средняя заработная плата по большинству направлений остается конкурентоспособной: для домашнего и обслуживающего персонала — 147,6 тыс. руб., транспорт и логистика — 153 тыс. руб., административный персонал — 150,8 тыс. руб., рабочий персонал — 123,2 тыс. руб., спортивные и фитнес-услуги — 91,7 тыс. руб., маркетинг и PR — 83,8 тыс. руб., строительство и недвижимость — 79,4 тыс. руб., туризм и общепит — 56,4 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что расширение числа вакансий для людей с ОВЗ является не только социальной инициативой, но и инструментом повышения устойчивости и эффективности компаний. Предоставление возможностей для работы таким сотрудникам позволяет работодателям формировать мотивированные и разнообразные команды, что усиливает кадровый резерв и укрепляет конкурентные позиции бизнеса.