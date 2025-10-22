Главные новости за 22 октября. Кавказ

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии взыскал с «Нальчикских тепловых сетей» в пользу «Газпром межрегионгаз Нальчик» 511,6 млн руб. Сумма включает основной долг за газ, штрафные санкции и судебные издержки.

На месте бывшего украинского санатория им. Н.А. Семашко в Кисловодске планируют построить премиальную здравницу за 14 млрд руб. Проект был одобрен на заседании градостроительного совета.

За восемь месяцев 2025 года ущерб от деятельности криптовалютных майнеров, которые незаконно потребляли электроэнергию в Дагестане, превысил 83,7 млн руб. За исследуемый период выявили 72 таких случая.

За девять месяцев 2025 года Ставрополь направил на соцсферу 10,1 млрд рублей, что составляет 68,3% расходов бюджета. Бюджет города почти полностью выполнен по уточненным планам. Собственные доходы выросли на 738 млн рублей к прошлому году благодаря налогам и прочим поступлениям.

В Москве в рамках Форума туристических территорий прошла церемония награждения престижной премии Ski Business Awards-2025, на которой всесезонный курорт «Эльбрус» получил звание самого спортивного курорта России.

Верховный суд Республики Дагестан ужесточил наказание бывшему главному врачу республиканского центра инфекционных болезней. Подсудимая получила четыре года лишения свободы за приобретения неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время пандемии COVID-19.

Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесской Республики удовлетворил иск военного прокурора 304 военной прокуратуры гарнизона и взыскал с гражданина О. ущерб в размере 12 млн руб. в доход федерального бюджета. Нарушение связано с рыболовством и незаконным хранением 267 особей камчатского краба и 865 особей краба-стригуна опилио.