«Эльбрус» признан самым спортивным курортом России

В Москве в рамках Форума туристических территорий прошла церемония награждения престижной премии Ski Business Awards-2025, на которой всесезонный курорт «Эльбрус» получил звание самого спортивного курорта России, сообщает пресс-служба главы администрации КБР.

В этом году оргкомитет оценивал участников в 50 номинациях, причем победителей выбирало профессиональное жюри из 60 экспертов, которые учитывали заявки, публичные защиты и голосование любителей зимних видов спорта на портале ski.ru. По словам генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, «Эльбрус» продолжает позиционироваться не только как туристический объект, но и как центр активного спортивного отдыха, что подтверждает присужденное звание.

Кроме «Эльбруса», награды получили два других курорта Северного Кавказа: ингушский Ведучи — за уникальный комплекс вилл в вайнахском стиле, и новый курорт Мамисон в Северной Осетии, признанный лучшим в номинации «Продвижение и рекламная кампания». Заместитель генерального директора КАВКАЗ.РФ Хиса Беккаев и операционный директор курорта «Эльбрус» Арсен Апсуваев получили персональные награды «За вклад в развитие горнолыжной отрасли».

Премия Ski Business Awards проводится с 2018 года и является главным признанием заслуг в российской горнолыжной индустрии. Ежегодно на премию подается большое количество заявок, а выбор лауреатов осуществляется на основе комплексного экспертного анализа и учета мнения пользователей.

Станислав Маслаков