В Кисловодске на строительство премиального санатория направят 14 млрд рублей

На месте бывшего украинского санатория им. Н.А. Семашко в Кисловодске планируют построить премиальную здравницу за 14 млрд руб. Проект был одобрен на заседании градостроительного совета. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

Проект санатория предусматривает создание современной инфраструктуры, сохранение городского сквера и благоустройство прилегающей территории.

В двух корпусах комплекса, общей площадью свыше 44 тыс. кв. м., планируют создать более 500 номеров, рестораны, спа-комплекс и открытый для горожан сквер.

Наталья Белоштейн